الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جمال عوني العدم من بلدة بيت أولا، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر يعقوب ابو عرام من يطا، وزاهي سمير محمد الشوامرة من قرية دير العسل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل عرف من أصحابها منذر العملة في بلدة بيت أولا وعاطف وريدات في الظاهرية، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو عدنان جرادات (19عاما)، من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وسلمت والده استدعاء لمراجعة مخابراتها في معسكر "عصيون" شمال المدينة.