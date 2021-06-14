الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من بلدتي يعبد وجبع، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة رمانة في محافظة جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" تسللت الى بلدة جبع واعتقلت الشاب عصام خالد علاونة من منزله، وهو من منتسبي الأجهزة الأمنية.وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت في وقت سابق الشاب مالك طالب حمور، بعد أن داهمت منزله وفتشته.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية رمانة غرب جنين، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الإحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات إندلعت بين الشبان وجنود الإحتلال، الذين اطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.إلى ذلك، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين يزيد عبد الرحيم عابد، ومحمد يوسف يعقوب الطاهر، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.