شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

"الإحصاء": ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، بواقع 0.26% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.24% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.61% في قطاع غزة.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.43%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.74%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 0.41%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 17.93%، وأسعار البيض بمقدار 11.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.52%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.61%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.89%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.11%.

وحسب البيان، ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ مشمش بلدي 21 شيقل/1كغم، وخوخ أبو فروة 13 شيقل/1كغم، وعنب أبيض 17 شيقل/1كغم، وبرقوق أحمر 18 شيقل/1كغم، ودجاج طازج 15 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2021 مع شهر أيار 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.30%، بواقع 2.99% في القدس J1*، وبنسبة 2.89% في الضفة الغربية**، وبارتفاع طفيف نسبته 0.01% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.27%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.61%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.48%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 13.63%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.66%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ مشمش بلدي 24 شيقل/1كغم، وخوخ أبو فروة 15 شيقل/1كغم، وعنب أبيض 20 شيقل/1كغم، وبرقوق أحمر 20 شيقل/1كغم، وبطاطا 3 شيقل/1كغم، ودجاج طازج 15 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 37.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.25%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.16%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.26% و"البنزين" بمقدار 2.09%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.77%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ بطاطا 4 شيقل/1كغم، ومشمش بلدي 25 شيقل/1كغم، وخوخ أبو فروة 16 شيقل/1كغم، وبرقوق أحمر 16 شيقل/1كغم، وعنب أبيض 26 شيقل/1كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 7 شيقل/1كغم.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.61% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 28.29%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 21.56%، وأسعار البطاطا بمقدار 13.76%، وأسعار البيض بمقدار 9.44%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 5.75%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.87%، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.04%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 3.02%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.64%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.47%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 2 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 1 شيقل/1كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 2 شيقل/1كغم، وبطاطا 1.5 شيقل/1كغم، والبيض 10 شيقل/2كغم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

لجان بـ &#34;التشريعي&#34; تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

لجان بـ "التشريعي" تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

مقتل مواطنة على يد زوجها جنوب قطاع غزة

مقتل مواطنة على يد زوجها جنوب قطاع غزة

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجان بـ &#34;التشريعي&#34; تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

لجان بـ "التشريعي" تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

"الإحصاء": ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

مرور غزة: تسجيل 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مرور غزة: تسجيل 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

عربي

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة &#34;منبر الحرم&#34;

السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة "منبر الحرم"

شكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من السيسي لأمير قطر

شكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من السيسي لأمير قطر

السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة

السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة