دولي

على خطى ترامب.. نتنياهو يلغي إجراءً متبعًا في إسرائيل منذ 73 عامًا

على خطى ترامب.. نتنياهو يلغي إجراءً متبعًا في إسرائيل منذ 73 عامًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إلغاء إجراء كان متبعا في إسرائيل منذ 73 عاما، إثر منح الكنيست الثقة لغريمه نفتالي بينيت الذي سيخلفه في المنصب.

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية، فلن تقام المراسم الاحتفالية لتبادل المنصب بل لقاء قصير بين نتنياهو وبينيت في مكتب رئيس الوزراء.

وقالت القناة إن نتنياهو قد يكون يتصرف مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عند تنصيب خلفه جو بايدن حيث رفض حضور مراسم التنصيب.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بينيت سيلتقي نتنياهو في مقر رئاسة الوزراء ظهر اليوم الإثنين، وعلى خلفية العلاقات الباردة بينهما، لن يكون هناك حفل تهنئة، بل لقاء قصيرا يتناول تحديد موعد لإخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

وكان 60 نائبا بالكنيست قد صوتوا الليلة الماضية، على منح الثقة لنفتالي بينيت كرئيس للوزراء مقابل رفض 59.

أخبار ذات صلة

كورونا عالميا: 3 ملايين و817 ألف وفاة و176 مليونا و609 آلاف إصابة

كورونا عالميا: 3 ملايين و817 ألف وفاة و176 مليونا و609 آلاف إصابة

بينيت يتحدث مع بايدن ويصفه بأنه &#34;صديق عظيم لإسرائيل&#34;

بينيت يتحدث مع بايدن ويصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل"

شاهد: نتنياهو يجلس في مكانه الجديد زعيماً للمعارضة

شاهد: نتنياهو يجلس في مكانه الجديد زعيماً للمعارضة

رسمياً.. نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل الجديد

رسمياً.. نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل الجديد

(كنيست) يختار &#34;ميكي ليفي&#34; رئيسا له

(كنيست) يختار "ميكي ليفي" رئيسا له

نتنياهو: المعارضة ستعمل على إسقاط الحكومة بأسرع وقت ممكن

نتنياهو: المعارضة ستعمل على إسقاط الحكومة بأسرع وقت ممكن

وسط أجواء صاخبة وصراخ.. (كنيست) تلتئم لتنصيب الحكومة الجديدة وبينت يحذر حماس

وسط أجواء صاخبة وصراخ.. (كنيست) تلتئم لتنصيب الحكومة الجديدة وبينت يحذر حماس

نائب عربي في الكنيست يُهدد بعدم التصويت لحكومة بينت- لابيد

نائب عربي في الكنيست يُهدد بعدم التصويت لحكومة بينت- لابيد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجان بـ &#34;التشريعي&#34; تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

لجان بـ "التشريعي" تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

"الإحصاء": ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

مرور غزة: تسجيل 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مرور غزة: تسجيل 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

عربي

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة &#34;منبر الحرم&#34;

السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة "منبر الحرم"

شكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من السيسي لأمير قطر

شكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من السيسي لأمير قطر

السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة

السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة