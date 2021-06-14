على خطى ترامب.. نتنياهو يلغي إجراءً متبعًا في إسرائيل منذ 73 عامًا

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إلغاء إجراء كان متبعا في إسرائيل منذ 73 عاما، إثر منح الكنيست الثقة لغريمه نفتالي بينيت الذي سيخلفه في المنصب.وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية، فلن تقام المراسم الاحتفالية لتبادل المنصب بل لقاء قصير بين نتنياهو وبينيت في مكتب رئيس الوزراء.وقالت القناة إن نتنياهو قد يكون يتصرف مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عند تنصيب خلفه جو بايدن حيث رفض حضور مراسم التنصيب.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بينيت سيلتقي نتنياهو في مقر رئاسة الوزراء ظهر اليوم الإثنين، وعلى خلفية العلاقات الباردة بينهما، لن يكون هناك حفل تهنئة، بل لقاء قصيرا يتناول تحديد موعد لإخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء.وكان 60 نائبا بالكنيست قد صوتوا الليلة الماضية، على منح الثقة لنفتالي بينيت كرئيس للوزراء مقابل رفض 59.