"التنمية" ونقابة أصحاب الحضانات: نتابع ملف الحضانات بكامل تفاصيله

رام الله - دنيا الوطناجتمعت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية مع نقابة أصحاب الحضانات في فلسطين بهدف تنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابة على قاعدة الشراكة والتعاون لتطوير عمل الحضانات ومواءمتها لشروط السلامة العامة، وتعزيز دور الرقابة والاشراف عليها.ورحب مدير عام الأسرة والطفولة محمد القرم، برئيس وأعضاء النقابة، مؤكدا على دورهم في مساندة عمل وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة الحضانات المرخصة، وعلى المصلحة الفضلى للطفل وعلى ضرورة أن يتلقى الأطفال افضل خدمات الحماية والرعاية المؤقتة في الحضانة، وبين أهمية الشراكة والتعاون لخدمة قطاع الحضانات في فلسطين.ومن جانبها اكدت منال سعادة رئيس النقابة على دورهم الفاعل في مساندة دور الحضانة والرقي بها.وتم خلال الاجتماع نقاش العديد من المحاور والتي تصب في مصلحة الأطفال وتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتم الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم بين الطرفين تنظم العلاقة وتوضح الادوار والتي من شأنها معالجة كافة الاشكاليات لهذا القطاع.وحضر اللقاء عن نقابة اصحاب حضانات الأطفال في فلسطين، منال سعادة رئيس نقابة اصحاب حضانات الاطفال في فلسطين، وأعضاء النقابة ماجد مريدي، سهاد زغموري، محمد غانم، ماهر طبيلة، وعن الإدارة العامة لشؤون الأسرة امل الحلو مدير دائرة دور الحضانات والأسر الحاضنة، ولينا المصري رئيس قسم الحضانات.