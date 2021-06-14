شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال جمال عوني العدم من بلدة بيت أولا، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر يعقوب ابو عرام من يطا، وزاهي سمير محمد الشوامرة من قرية دير العسل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل عرف من أصحابها منذر العملة في بلدة بيت أولا وعاطف وريدات في الظاهرية، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدتي يعبد وجبع، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة رمانة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" تسللت الى بلدة جبع واعتقلت الشاب عصام خالد علاونة من منزله، وهو من منتسبي الأجهزة الأمنية، مضيفة أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت في وقت سابق الشاب مالك طالب حمور، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

واقتحمت قوات الاحتلال، قرية رمانة غرب جنين، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها.

فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الإحتلال، الذين اطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وفي بلدة يعبد، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزيد عبد الرحيم عابد، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا من مدينة بيت ساحور شرق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صابر إبراهيم العبيّات (29 عاما) بعد دهم منزل ذويه الواقع في منطقة واد أبو فريحة، وتفتيشه، كما داهمت في نفس المنطقة منزلي الأسيرين نصار عبيّات، وأحمد محمد عبيّات، وعبثت بمحتوياتهما.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت منزلين وعبثت في محتوياتهما.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزله ووعبثت بمحتوياته وعاثت فيه خرابا وفتشته بشكل دقيق، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت منزلا آخر يعود للمواطن وضاح العامر وعبث بمحتوياته، وجرى تحطيم زجاج مركبته خلال انسحاب جنود الاحتلال من المنطقة.

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