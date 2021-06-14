شرطة الاحتلال تُعزز انتشارها بقوات مضاعفة استعدادًا لمسيرة الأعلام غدًا

رام الله - دنيا الوطنعززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انتشارها بقوات مضاعفة استعداداتها لمسيرة الأعلام.وستنظم غدا الثلاثاء في القدس، مسيرة الأعلام، بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة، في حين تخشى شرطة الاحتلال تدهور الوضع.ووفق صحيفة (معاريف) سيعقد اليوم المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي جلسة خاصة بمشاركة كبار ضباط الشرطة، لتقييم صورة الأوضاع الأمنية.بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان)، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قدرت أن حركة (حماس) في قطاع غزة لن ترد على "مسيرة الاعلام" الإسرائيلية المقررة، غدًا الثلاثاء، في القدس بإطلاق الصواريخ، لكن قد يكون هناك رد على شكل إطلاق بالونات من القطاع ومحاولات لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية.