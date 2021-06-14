الطقس: أجواء معتدلة صباحًا ومائلة قليلاً للبرودة ليلًا خاصة في الجبال

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، التي تعود لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال وتصبح مائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.وغدًا الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال وتصبح مائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.والأربعاء المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وتسود أجواء معتدلة صباحاً ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال وتصبح مائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح جنوية غربية تتحول إلى شمالية غربية.والخميس المقبل، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وتسود أجواء معتدلة صباحاً ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال وتصبح مائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الجمعة المقبلة، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً إلى حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال وتصبح مائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم