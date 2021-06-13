شؤون فلسطينية

الزهار: نتنياهو فشل أمام غزة فكيف سينجح من أتى بعده والمقاومة تجاوزت مرحلة السكوت

الزهار: نتنياهو فشل أمام غزة فكيف سينجح من أتى بعده والمقاومة تجاوزت مرحلة السكوت
رام الله - دنيا الوطن
رد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تهديدات نفتالي بينت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال فيها: "أتمنى أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار الأخير، وإذا اختارت حماس تهديد مواطنينا، فسنواجه ذلك بحائط من النار".

وقال الزهار في تصريحات له، مساء اليوم الأحد: "نتنياهو فشل وسقط أمام غزة فكيف سينجح من أتى بعده، ولا نخشى تهديداتهم فهي للاستهلاك الإعلامي الداخلي"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.

وأضاف: "المقاومة تجاوزت مرحلة السكوت واستيعاب جرائم الاحتلال ضد شعبنا والآن نحن في مرحلة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".

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