الزهار: نتنياهو فشل أمام غزة فكيف سينجح من أتى بعده والمقاومة تجاوزت مرحلة السكوت
رد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تهديدات نفتالي بينت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال فيها: "أتمنى أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار الأخير، وإذا اختارت حماس تهديد مواطنينا، فسنواجه ذلك بحائط من النار".
وقال الزهار في تصريحات له، مساء اليوم الأحد: "نتنياهو فشل وسقط أمام غزة فكيف سينجح من أتى بعده، ولا نخشى تهديداتهم فهي للاستهلاك الإعلامي الداخلي"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.
وأضاف: "المقاومة تجاوزت مرحلة السكوت واستيعاب جرائم الاحتلال ضد شعبنا والآن نحن في مرحلة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".
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