نابلس: مستوطنو "أفيتار" يشعلون النار في عشرات أشجار الزيتون على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنأشعل مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "أفيتار" والمقامة على جبل صبيح جنوب بلدة بيتا، اليوم الأحد، النيران في عشرات أشجار الزيتون المثمر.وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني "أفيتار" قاموا بإشعال النيرات في عشرات أشجار الزيتون المثمر، والتي تعود ملكيتها للمزارع كامل أقرع من بلدة بيتا.ووتواصل انتهاكات واقتحامات المستوطنين على قمة جبل صبيح جنوب مدينة نابلس، حيث أقيمت بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على أراضي المواطنين.وقام المستوطنون يوم الجمعة الماضية بأداء طقوس ورقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة، بعد اقتحام عشرات المستوطنين الجبل وشارك فيها الحاخام "شموئيل الياهو" والمتطرف "يوسي دغان" رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة.وارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين رغم ادعاء الاحتلال بإصدار قرار بإزالة المستوطنة عن جبل صبيح ومنع المستوطنين من الوصول اليها.وتتواصل المواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح.ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.وشهد الجبل مواجهات عنيفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن استشهاد الشبان زكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر، والفتى محمد سعيد حمايل.