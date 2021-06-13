حركة المقاومة الشعبية: الحكومة الإسرائيلية لا تحمل الخير لشعبنا وسنسقط مخططات بينت

رام الله - دنيا الوطنأكد حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا تحمل الخير للشعب الفلسطيني، وهي مستمرة في مسلسل الإرهاب والقتل والتشريد لشعبنا ومصادرة الأراضي الفلسطينية.وقالت الحركة، في تصريح لها، تعقيبا على فوز نفتالي بينت كرئيس لوزراء الاحتلال: "لسنا مهتمين بالتغيير في كيان الاحتلال الإرهابي، في ظل العداء لشعبنا ومقدساتنا".ودعت لرص الصف الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة و حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال الفاشي المتطرف.وقالت الحركة: "كما وقفت مقاومتنا سداً منيعاً في وجه الإرهابي نتنياهو، سنفشل مخططات المتطرف نفتالي بينت، ونمضي نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.