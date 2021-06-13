المبادرة الوطنية: حكومة بينت حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنيت هي حكومة احتلال واستيطان استعماري و تمييز عنصري مثل سابقتها حكومة نتنياهو، ويؤكد ذلك ما أعلنه رئيسها عن نيته توسيع النشاط الاستيطاني في كافة أراضي فلسطين و خاصة في مناطق (ج) التي طالما دعا إلى ضمها لإسرائيل، بالاضافة إلى إعلان نيته تصعيد الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة .وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي إننا لم نتفاجئ بما أعلنه بنيت فهو كان مديرا للمجلس الإقليمي للمستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وهو من أشد المعادين لقيام دولة فلسطينية مستقلة و من دعاة ضم و تهويد 62% من الضفة الغربية، وحكومته تضم غلاة اليمينيين العنصريين المؤيدين لضم القدس و قانون القومية العنصري من ليبرمان إلى ساعر و لبيد.وأكدت المبادرة الوطنية أن الأسلوب الوحيد في التعامل مع هذه الحكومة هو النضال ضدها و ضد سياستها العنصرية والعمل على مواصلة تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني بالوحدة وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة ودعم الصمود الوطني على أرض فلسطين.