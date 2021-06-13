نابلس: إصابة شابين خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الأحد شابين خلال المواجــــهات المستمرة مع قوات الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.وذكرت مصادر طبية في بيتا أن الشابين أصيبا بجراح طفيفة.ومساء اليوم أشعل الشبان الإطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح ضمن فعاليات الإرباك الليلي رفضاً لإقامة البؤرة الاستيطانية.ويوم أمس تمكن النشطاء في بلدة بيتا، من إشعال النيران في أحد الكرفانات الاستيطانية التي وضعت على قمة جبل صبيح.ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.وسبق أن شهد الجبل مواجهات عنيفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن استشهاد الشبان محمد حمايل وزكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر.