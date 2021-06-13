مجدلاني: حكومة بينت- لبيد جديدة ببرنامج قديم قائم على الضم والاستيطان

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني احمد مجدلاني أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد هي جديدة ببرنامج قديم قائم على الضم و الاستيطان وتهويد مدينة القدس والمزيد من الإجراءات العنصرية والفاشية.وتابع د.مجدلاني لن تغير الحكومة الإسرائيلية من برنامجها السياسي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، والتنكر لحل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي، والإنجاز الوحيد لهذه الحكومة هو إزاحة نتنياهو عن المشهد السياسي الإسرائيلي.وأضاف د. مجدلاني الحكومة الإسرائيلية تعبر عن واقع وسلوك اختبرناه ليس من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإنما منذ سنوات سابقة، فهي حكومة أيديولوجيتها وبرنامجها السياسي واضح، ومبني على الاستيطان، وعلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.وأشار ان مخططاتها تجاه ضم المناطق الفلسطينية ستكون حاضرة، داعيا المجتمع الدولي لرفض التعامل معها ما لم تعترف بحل الدولتين ووقف الاستيطان.