صندوق التشغيل يشرع في تنفيذ مشروع الإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة



وقال المدير التنفيذي للصندوق الأستاذ مهدي حمدان، إن المشروع سيوفر325 فرصة عمل مؤقتة لـ150 خريجاً من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم، و 70 عامل ماهر ممن يحملون شهادات تدريب مهني أو مدرسة مهنية أو شهادة خبرة في التخصص المطلوب، بالإضافة إلى 100 من العمال المهرة وخمسة خريجين للقيام بعمليات الإشراف والمتابعة لمخرجات المشروع.



وأوضح حمدان أنه وبالإضافة إلى توفير فرص العمل فإن فكرة المشروع تهدف إلى الحصول على مخرجات تساهم في تحسين الوضع البيئي من خلال التنظيم والتعقيم في ظل جائحة كورونا، وأيضا، الحصول على بعض المخرجات التي تساهم في الحد من انتشار الوباء و المساهمة في إجراءات وقائية احترازية للحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية مع الهيئات المحلية كجمع مخلفات الحجر الصحي، وإطلاق برامج التوعية المكثّفة، وتفعيل نظام الوقاية والتعقيم الشخصي للموظفين والمراجعين، وتعزيز السلامة الشخصية للعمال، وتعقيم المرافق العامة والمتنزهات والشوارع والأسواق، بشكل يوميّ، تعقيم وتطهير مراكز الحجر الصحي، والتخلص الآمن من مخلفاتها بالمكبات الصحية؛ بما يضمن سلامة المواطنين خارج مراكز الحجر، وذك وفق معايير الصحة العالمية.



وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لعشرة شهور سيحظى خلالها المستفيدون بفرص عمل مؤقتة تتراوح مدتها ما بين ثلاثة وستة شهور، وسيعملون في قطاع الخدمات والخدمات العامة.



وبين حمدان أن من أبرز أهداف المشروع هو تمكين 320 مستفيداً من الفئات الهشة من الوصول الى فرص العمل الكريم والتخفيف من معدل الفقر والبطالة بين صفوف الخريجين والعمال ودمجهم في سوق العمل، ودعم الجهات المشغلة بالعنصر البشري لتعزيز قدرتها في تقديم الخدمات، وخلق مشاريع تنموية ومستدامة من خلال مخرجات المشروع، بالإضافة إلى تحسين الوضع البيئي من خلال تنظيف وتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والأسواق، ورفع وعي المجتمع المحلي والأسر المصابة بأهمية النظافة واتباع طرق مناسبة للحماية من الوباء، وكذلك تحسين مستوى الخدمات ضمن مناطق نفوذ البلديات من خلال الصيانة العامة للمرافق ومواكبة التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة.



وأشار إلى إن المشروع سينفذ بالشراكة مع ثماني بلديات في قطاع غزة وهي: بلدية بيت حانون، بلدية الزهراء، بلدية وادي غزة، بلدية دير البلح، بلدية البريج، بلدية بني سهيلا، بلدية عبسان الكبيرة وبلدية القرارة، بالإضافة إلى ست فرق عمل لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع تم تنفيذها عام 2020 ووفرت فرص عمل مؤقته لقرابة 300 مستفيداً موزعين على ثماني بلديات في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنشرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "الإنعاش الاقتصادي من أجل العمل الكريم في قطاع غزة UNDPC4W، بتمويل من دولة النرويج عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، وبالشراكة مع وزارة العمل وثماني بلديات في القطاع.