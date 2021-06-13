شؤون فلسطينية

احتفالية لتكريم رموز المعماريين بمصر بختام ملتقى شركاء العمران لإعادة إعمار غزة

احتفالية لتكريم رموز المعماريين بمصر بختام ملتقى شركاء العمران لإعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
كرمت إدارة ملتقى القاهرة الدولي الأول لـ"شركاء العمران" من أجل إعادة إعمار غزة، والذي انطلقت فعالياته منذ يومين تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، الشركات والأفراد المشاركين في مسابقة شباب المعماريين تحت عنوان «الحلول التصميمية للمساحات الصغيرة في ظل تحديات وباء كوفيد 19»، لتسليط الضوء على أفكار شباب المعماريين، وتأكيد دورهم واسهامهم في منظومة العمران الحديثة، وابتكار حلول معمارية للفراغات الداخلية والخارجية للمساحات الصغيرة من خلال التصميم.

وأعلن المهندس أحمد هاشم، رئيس الملتقى، أنه تكريم ٧ مشروعات من شباب المعماريين بدروع تكريم الملتقى، في حين تم منح ثلاث جوائز مالية للمشروعات الثلاثة الفائزة، حيث تم اختيار المشروعات الفائزة من خلال لجنة تحكيم من المتخصصين برئاسة الدكتورة سحر عطية أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضوية المهندسة داليا السعدني عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد يحي راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية، والدكتورة هند فروح بالمركز القومي لبحوث البناء، والمعماري رائف فهمي، والمعمارية داليا السعدني عضو مجلس النواب.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الملتقى أن مسابقة شباب المعماريين، أقيمت تحت إشراف كامل من الناحية العلمية من نقابة المهندسين المصريين، والنقابة الفرعية بالقاهرة، والمركز القومي لبحوث البناء، ومركز الاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية، والاتحاد العربي للمعماريين.

وأوضح أن مسابقة شباب المعماريين شارك فيها عدد كبير من الشركات والأفراد وتم حصر جميع المشروعات المقدمة وعمل تصفية لاختيار أفضل المشروعات.


من جانبها أكدت الدكتورة سحر عطية رئيس لجنة التحكيم، أن المنافسة بين المشاركين كانت كبيرة نظرا لتقارب المستوى الإبداعي، مشيرة إلى ن تلك المسابقة كانت برعاية عدد من الشركات المصرية والوطنية لتشجيع شباب المعماريين على الإبداع في المستقبل. 

وأضافت أن ملتقى شركاء العمران، هو ملتقى خبرات الأجيال من المعماريين، ويعد احتفالية معمارية غير مسبوقة ضمت في طياتها الكتير من الأهداف، سواء بجلسات النقاش المثمرة بين كوكبة من شركاء العمران من مختلف المجالات، مما أثرى مجالات الحوار و تبادل الخبرات في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الفعاليات قد اختتمت بإعلان جوائز مسابقة شباب المعماريين ٢٠٢١، والتي تقدم لها ٣٥٠ مشروعا، تم تصفيتهم إلى ٤٠ مشروع، وقد تم تأهيلهم للمرحلة النهائية، وتم تكريم ١٠ مشروعات متميزة، بالإضافة لجوائز المشروعات الفائزة بالمركز من الأول إلى الثالث.

ونوهت "عطية" أن رعاة الملتقى أصدروا توصية في ختام الفعاليات بضرورة تدشين يوم للعمارة بصورة سنوية يمثل احتفالية ومجال لتبادل الخبرات بين المعماريين من مختلف الجامعات.

وفي سياق متصل أعلن أحمد شومان المدير التنفيذي للملتقى، أنه سيتم مساء اليوم الأحد 13 يونيو، تنظيم احتفالية كبرى في ختام الملتقى بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور كوكبة من المسؤولين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الشركات العقارية، وممثلي بيوت الخبرة والاستشاريين في مجال العمران، وسيتم خلال الاحتفالية تكريم رموز وشيوخ قطاع العمران والعقارات في مصر، والذين أثرت إسهاماتهم القطاع العمراني، و كان لهم دور بارز في تطبيق نموذج فعال رفيع المستوى لإدارة الموارد سواء طبيعية أو بشرية وقاموا بتوطين خبرات معرفية نادرة.

وأضاف أنه سيتم تكريم إسم الراحل المهندس عثمان أحمد عثمان، المهندس إسماعيل إبراهيم عثمان، المهندس حسب الله الكفراوي ، المهندس إبراهيم محلب، على دورهم في إثراء القطاع العمراني المصري، طارق عامر محافظ البنك المركزي على مبادرات القطاع المصرفي التي ساندت كافة القطاعات في الدولة من بينها القطاع العمراني، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على إسهاماته البارزة في المشروعات القومية الكبرى، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على إسهاماته في مشروعات الدولة، كما سيتم تكريم اسم الراحل الفريق محمد العصار.

وتابع "شومان" أنه سيتم أيضا تكريم اسم الراحل حسين صبور، المهندس حسن عبد العزيز ، الدكتور الغزالي كسيبة، الدكتورة سحر عطية، سامح عبد الجواد، ابراهيم الدماطي، على جهودهم على مدار تاريخهم في النهوض بالقطاع العمراني المصري، كما سيتم تكريم شركات المقاولون العرب، TComputer ، حديد المصريين، صلب مصر، على دورهم في خدمة قطاع العمران بمصر.

وأشار إلى أنه سيقام على هامش احتفالية ختام الملتقى، حفلا غنائيا تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم، وفريق أوركسترا دار الأوبرا المصرية.


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