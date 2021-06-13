السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة





وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن بلاده سوف تقوم بتزويد مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الإثيوبي.وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال اجتماع حمدوك، اليوم، في مكتبه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور موسى فكي محمد.وشرح حمدوك موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، مؤكداً أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، بحسب الوكالة.وأوضح أن "موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل".