رسمياً.. نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل الجديد



وأشارت القناة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حصلت على تأييد 60 عضواً، ومعارضة 59.



هذا وقد أدى بينت، قسم الولاء بصفته رئيساً للوزراء الثالث عشر لإسرائيل، فيما أدى يائير لابيد القسم، كرئيس وزراء بالتناوب.



ويشار إلى أن الجلسة الخاصة لـ (كنيست) بإسرائيل، بدأت عصر اليوم الأحد، لتنصيب الحكومة والتصويت على الثقة، حيث تخلل الجلسة الصاخبة، صراخات من جانب أعضاء المعارضة من (ليكود) وتم إبعاد عدد من النواب عن القاعة.



وألقى رئيس الوزراء، نفتالي بينت كلمة شكر فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.



وأضاف: أن "دولة إسرائيل هي حلم لليهود من كافة أنحاء المعمورة وللأجيال وأضاف أن هناك "تحديات جمة تواجهها دولة إسرائيل ومنها الملف الإيراني وكما نحن أمام تحد داخلي وهو الانقسام والانشقاق الذي يمزقنا خلال حملات انتخابية متتالية خلال السنوات القليلة الماضية ولا توجد ميزانية للدولة بسبب هذه الخلافات".



وتابع: "لا يمكن المضي قدما بهذه الطريقة مع جولات انتخابية متتالية خامسة وسادسة"، وشكر بينت، يئير لابيد لتضحية الشخصية التي قدمها من اجل تشكيل الحكومة .













رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كنيست)، بأن نفتالي بينت هو رئيس وزراء إسرائيل الجديد، وذلك بعد أن منحت الجلسة الكاملة لـ(كنيست)، مساء اليوم الأحد، حكومة بينت- لابيد الثقة بشكل رسمي.