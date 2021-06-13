(كنيست) يختار "ميكي ليفي" رئيسا له

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كنيست)، بأنه تم اختيار العضو في (كنيست)، ميكي ليفي، رئيساً له، وذلك انتهاء عملية التصويت على اختيار رئيس الكنيست.وبدأت في (كنيست) بإسرائيل، عصر اليوم الأحد، الجلسة الخاصة لتنصيب الحكومة والتصويت على الثقة، حيث تخلل الجلسة الصاخبة، صراخات من جانب أعضاء المعارضة من (ليكود) وتم إبعاد عدد من النواب عن القاعة.وألقى رئيس الوزراء، نفتالي بينت كلمة شكر فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.وأضاف: أن "دولة إسرائيل هي حلم لليهود من كافة أنحاء المعمورة وللأجيال وأضاف أن هناك "تحديات جمة تواجهها دولة إسرائيل ومنها الملف الإيراني وكما نحن أمام تحد داخلي وهو الانقسام والانشقاق الذي يمزقنا خلال حملات انتخابية متتالية خلال السنوات القليلة الماضية ولا توجد ميزانية للدولة بسبب هذه الخلافات".وتابع: "لا يمكن المضي قدما بهذه الطريقة مع جولات انتخابية متتالية خامسة وسادسة"، وشكر بينت، يئير لابيد لتضحية الشخصية التي قدمها من اجل تشكيل الحكومة .وتابع يقول ان الحكومة القادمة ستسعى الى حلول واقعية وحقيقية للتحديات قائلا: "جئنا لنعمل في خدمة الدولة بعد سنتين من الجمود وسنتحمل المسؤولية عن التعليم للأطفال من الجيل المبكر ونعالج اعفاء المتزمتين من سن الـ 21 من الخدمة العسكرية ونغلق بعض الوزارات".وأكد بينت أن الحكومة برئاسته ستفتح صفحة جديدة مع المجتمع العربي وكانت هناك انطلاقة مع (القائمة الموحدة) ورئيسها منصور عباس.وأضاف: أن "الحكومة تتفهم احتياجات المجتمع العربي في محاربة الجريمة وحل مشاكل السكن للمواطنين العرب في النقب"، حسب تعبيره.وقال نفتالي بينت: "أتمنى ان يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار الأخير وإذا اختارت حماس تهديد مواطنينا فسنواجه ذلك بحائط من النار".