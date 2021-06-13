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سقوط طائرة مفخخة تابعة للحوثيين على مدرسة سعودية بمنطقة عسير

سقوط طائرة مفخخة تابعة للحوثيين على مدرسة سعودية بمنطقة عسير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، الأحد، سقوط طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها جماعات الحوثي فوق مدرسة.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للمديرية النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان: "إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته الجماعة الحوثية، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع المسؤول السعودي: "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة مفخخة من دون طيار، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات"، مختتما قوله: "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".

وعلى مدار سنوات، دأبت جماعات الحوثي على إطلاق مئات القذائف باتجاه الأراضي السعودية، فيما نجحت دفاعات المملكة في اعتراض وتدمير الغالبية العظمى منها.

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