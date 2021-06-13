اشتية: يجب إنهاء الحصار عن غزة وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، وعميد مجلس المحافظين المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، ومستشار المدير التنفيذي فواز البلبيسي، والممثل لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، يوسف حبش.ووضع رئيس الوزراء الوفد بصورة التطورات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإيجابي في العلاقة مع الجانب الأميركي، والإجماع الدولي على وجود فراغ سياسي وضرورة العمل على ملئه، مؤكدا أهمية دعم مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما بحث رئيس الوزراء مع الوفد الجهود المبذولة، من أجل إعادة اعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي اللازم، مؤكدا ضرورة أن تكون العملية متواصلة وعبر عنوان واحد هو السلطة الوطنية.وقال رئيس الوزراء: يجب بدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها في إطار زمني مقبول، بعيدا عن الآلية القديمة التي فرضتها اسرائيل وكانت سببا ببطء العملية.وأوضح: "أن هناك 3 مراحل لدعم غزة: تبدأ بالإغاثة، ثم اعادة الإعمار، ويليها عملية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل"، مؤكدا أن غزة بحاجة لإنهاء الحصار فورا وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية.وبحث اشتية مع الوفد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لفلسطين وإمكانيات توسيعه، مطلعا إياهم على الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الدولي واستمراريته، وبالشراكة والتنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك حول المشاريع المنفذة.كما بحث الطرفان الجهود المشتركة بين طواقم الحكومة والبنك الدولي في إعداد تقرير حول الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.من جانبه، قال بلحاج: ناقشنا مع رئيس الوزراء احتياجات التعافي الطارئة وأفضل الطرق لتقديم دعم البنك الدولي، والذي يركز برنامجه في الأراضي الفلسطينية على الصمود في سبل كسب العيش وتقديم الخدمات، خاصة للفقراء والنساء وأيضاً للضعفاء من الشباب والأطفال.