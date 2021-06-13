إعلاميون وحقوقيون وأكاديميون: الإعلام الفلسطيني نجح في فضح جرائم الاحتلال خلال العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنأكد إعلاميون وأكاديميون، أن الاعلام الفلسطيني لعب دوراً هاماً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في فضح الاحتلال وتعريته أمام العالم، حيث كانت جرائم الاحتلال تبث على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة.جاء ذلك خلال ندوة إعلامية نظمتها كلية الاعلام في جامعة الأقصى تحت عنوان، "الاعلام والعدوان على غزة 2021"، شارك فيها إعلاميون وأكاديميون بحضور حشد من الطلبة والضيوف.وناقشت الندوة ما خلفه العدوان الإسرائيلي من مآسي وويلات انعكست على جميع شرائح الشعب الفلسطيني بما في ذلك الصحفيين الذين سقط العديد منهم ضحايا وجرحى.وتطرقت الندوة الى الدور الحيوي الذي لعبه الاعلام في هذه الحرب والتي شكلت لحظة فارقة في تاريخ الحروب العربية- الإسرائيلية منذ منتصف القرن الماضي، حيث قدّم الاعلام الفلسطيني أداءً مميزاً فاجأ الإسرائيليين.وشدد المشاركون في الندوة على أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة شكل نموذجاً شعبياً في الصمود حيث أسند المقاومة وحماها في وجه ما تملكه دولة الاحتلال الإسرائيلي من قوة تدميرية هائلة، والتي حاولت أن تُخفي إخفاقها في التقدير والأداء وراء قتل المدنيين وتدمير المباني والبنى التحتية في غزة.وعبر د. أحمد مغاري عميد كلية الاعلام بجامعة الاقصى عن سعادته بوجود هذه الكوكبة من الصحفيين من خريجى كلية الاعلام فى مواقع عمل متقدمة ومشهود لهم بالخبرة والمهنية فى هذه الندوة، مؤكداً استمرار الفعاليات والنشاطات الاعلامية والتدريبية لصقل وتطوير قدرات طلاب الاعلام فى كافة المجالات.وذكر د. مغاري أن الإعلام لا قاعة دراسية له، مؤكداً أن العملية التعليمية في المجال الإعلامي تكتمل من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي يسعى لها الطالب دوماً في تطويرها للحصول على فرصة في سوق العمل.وشدد د. مغاري على أهمية الإدراك المُسبق والمعرفة الجيدة بالحقوق والواجبات الصحفية والقوانين التي تُنظم العمل الإعلامي، مضيفا أن هذه الندوة تأتى بعد العدوان الاسرائيلى الغاشم على شعبنا الفلسطيني ومحاولاته لطمس الحقيقة من خلال تدمير المؤسسات الاعلامية إلا أن الصورة والخبر الفلسطينى تصدر صفحات الصحف ووسائل الاعلام الدولية بفعل الدور الذى قام به فرسان الاعلام الفلسطينى.من جهته، أكد د. أحمد ابراهيم حماد رئيس قسم العلاقات العامة في كلية الاعلام بجامعة الأقصى على أهمية نقل الرسالة الحقيقية للعالم ، وهو ما جرى فعلياً في القطاع خلال العدوان الاسرائيلي الهمجي على القطاع لمدة احد عشر يوماً، حيث وقف الاعلام الفلسطيني بنقل كل ما يجرى من جرائم احتلالية لحظة بلحظة.وأثنى حماد بالتحية لجميع الطواقم الإعلامية التي تعرضت حياتها للخطر من أجل نقل الحقيقة بالخبر والصورة.كما تحدث عن الدور الهام لوسائل الاعلام في العدوان الإسرائيلي الأخير، وبين أن الاعلام الفلسطيني لعب دوراً هاماً خلال الحرب على القطاع في نقل أخبار وحقائق المجازر الصهيونية، وكشف زيف الأخلاقيات الإنسانية التي يدعيها الاحتلال، وأظهر ملامح صمود وصبر الشعب الفلسطيني، في مواجهة الحرب النفسية الصهيونية.وأشار حماد إلى أهمية الإعلام الجديد وفى القلب منه وسائل التواصل الاجتماعي في كسب التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني، وفضح الجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين العزل في محافظات قطاع غزة.وذكر أن هذه الندوة تأتي انطلاقاً من دور جامعة الاقصى ّ، في نشر الوعي والثقافة في مجالات اعلامية ومجتمعية للمجتمع بشكلٍ عامٍّ، ولطلبة الجامعة بشكلٍ خاصٍّ.فيما أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة، أن المطلوب الآن حشد الهمة والأدوات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي خاصة ان كل ما ارتكبه جيش الاحتلال والوصول إلى العدالة وتفعيل المسار القانوني لفضح الانتهاكات جنبًا إلى جنب جميع مسارات العمل النضالي الفلسطيني، وهو بحاجة لسعي جميع الضحايا للوصول إلى فعل وآليات عمل مشتركة، موضحًا قواعد التمييز والتناسب خلال العدوان، والتكييف القانوني لتلك الانتهاكات التي ارتكبت خلاله، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة ضغط من الضحايا الصحافيين وأصحاب المؤسسات الاعلامية والاستفادة من خبرات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعمل بشكل محترف في اعداد ملفات قانونية متكاملة تختص بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون.وأشار سرحان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على غزة في أيار/ مايو 2021 ارتكبت عشرات الانتهاكات للحريات الإعلامية، واستهدفت الصحفيين، ما أدى لاستشهاد الصحفي يوسف أبو حسين، وتدمير مؤسسات إعلامية ما بين أضرار كلية وجزئية.وشدد سرحان على أن الاعتداءات "الإسرائيلية" تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل بعضها جرائم حرب بما في ذلك الاعتداءات التي أدت الى قتل الصحفي أبو حسين وتدمير المؤسسات الصحفية.من جهته شكر الصحافى سمير خليفة من تلفزيون فلسطين جامعة الاقصى لدعمهم ورعايتهم لهذه النشاطات والتي تجسد حقيقة وجوهر رسالة الجامعة في مواجهة التحديات التي يواجها الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته كالصحفيين والاعلامين في كشف الوجه الحقيقي العنصري لدولة الاحتلال الحاقد ضد ابناء شعبنا.وأشار خليفة في سياق حديثه إلى أهمية الانتباه إلى المصطلحات حيث أن كثير من الصحفيين لا ينتبه إلى ما تحمله المصطلحات التي نستخدمها من مضامين فكرية وثقافية وحضارية، وما تعبر عنه من مواقف سياسية تروجها وسائل الاعلام الاسرائيلية اثناء العدوان الاسرائيلى او غيره من الاوقات .في ذات السياق، أكد الإعلامي هاني المغاري من قناة الاقصى الفضائية، أن الإعلام الفلسطيني نجح في معركة الرواية مع الاحتلال الاسرائيلي، واليوم لدينا إعلام فلسطيني حر قادر على إيصال الرسالة إلى المجتمع الدولي بالخبر والصورة ومواجهة الخطاب الإسرائيلي. ودعا المغاري إلى بناء استراتيجية إعلامية موحدة في الازمات.وعلى الصعيد الدولي تم تصنيف الإعلام على النحو التالي: إعلام تعاطف مع الشعب الفلسطيني، إعلام مؤيد للاحتلال إلا أن الرسالة الاعلامية الفلسطينية استطاعت الوصول إلى قطاعات واسعة في العالم واصبح التأثير الشعبي وخروج تظاهرات التضامن مع شعبنا كبيرة والمنددة بالعدوان الاسرائيلي والمطالبة بوقفه.وتناول المغاري التحولات الإيجابية في معظم الاعلام العربي والدولي ونقله عن الاعلام الفلسطيني لمنع الاحتلال الصحفيين الاجانب من دخول غزة وقت الحرب لما يتمتع به من المبادرة وسرعة نشر الرواية، الدقة والمصداقية، الاعتماد على الإعلام الجديد، الاعتماد على الإعلام الشعبي، التوثيق بالصورة كدليل صدق الرواية، استخدام الحرب النفسية.من جانبه، تحدث الصحفي هشام زقوت مراسل قناة الجزيرة في غزة أن لكل فضائية سياسة وخط تحريري معين يعكس على الشاشة هويتها ورسالتها الإعلامية، وبين زقوت أن اللحظات الأولى للحرب كانت بمثابة الحد الفاصل بالنسبة للصحفي الفلسطيني في تحمله لمسئولية تغطية الأحداث واتخاذه لزمام الأمر أو تخليه عن أداء مهمته الصحافية في ظل الظروف والأحداث الساخنة التي يمر بها القطاع.وأوضح زقوت أن الصحفي في فترة وقوع الأحداث الساخنة يخوض سلسلة طويلة من التفكير و قلق الاهل والابناء والتوتر اثناء تغطية العدوان الإسرائيلي والتي قد تكلفه حياته.وأكد زقوت أنه بالرغم من ويلات الحرب والعدوان على شعبنا إلا أنها تعطي الصحفي خبرة أكبر في مجال عمله، وتزيده عزيمة وإصرار على أداء واجبه المهني والأخلاقي تجاه وطنه.من ناحيته، أوضح الصحفي سائد السويركى مراسل قناة روسيا اليوم أنه كان هناك طوفان من الصور والاخبار التي غطت الأحداث في غزة بفعل جهود جبارة قام بها اعلاميون امنوا بدورهم في نقل الحدث الفلسطيني لكل بقاع الدنيا.وأردف السويركي قائلا لكل صحفي ميداني تجربة تفيض بالمشاعر تلزمه بتحمل المسئولية تجاه تأدية واجبه الأخلاقي والمهني، وان رسالة الإعلامي الفلسطيني لن تنتهي عند حدود التغطية أو التعبئة الإعلامية بل تتعداها إلى جذب الرأي العام حولها، وأكد السويركى على أهمية إبراز الصور والوقائع التي تبين حجم المأساة التي حلت بقطاع غزة في الحرب الأخيرة، وإعادة تشكيلها وتوجيهها إلى أصحاب القرار.الصحفية إسراء البحيصي مراسلة قناة العالم، اعتبرت أن المصداقية العالية في مصادر الخبر الفلسطيني من مصادره الرسمية في كافة القطاعات جعلت منه أكثر قبولا في معظم وسائل الاعلام الدولية لما تمثل الأخبار جانبا مهما في عالم الإعلام في عالمنا المعاصر, وتبقى على الدوام السبيل الفاعل في متابعة الأحداث وتطوراتها في خضم ذلك الكم الهائل منها الذي تتجاذبه وسائل الاتصال بمختلف أشكالها. ويمثل (الخبر) عنصرا أساسيا في تلك العملية الإعلامية, سواء في مجال الصحافة أو الإذاعة او قنوات التلفزة وشبكات البث الفضائي.وحول تقارير المنظمات المحلية والدولية، أكدت البحيصي على أن استهداف المؤسسات الإعلامية لم يكن حوادث عرضية بل نتائج عمل مقصود. فالأمر كان يتعلق بعمليات استهدفت شل قدرات وسائل الإعلام لمدة طويلة وتحييد دورها ودور صحفييها عن التحرك في ساحة إنتاج الخبر والصورة الفلسطيني.وفي ختام الندوة جرى حوار موسع بين الصحفيين والطلاب اجابوا فيه على اسئلة واستفسارات الحضور.