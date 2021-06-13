الاحتلال ينصب خيمة ويواصل شق طريق عسكري في حزما

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيمة عسكرية قرب مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس، فيما واصلت جرافاتها شق طريق لأغراض عسكرية.وأفاد الحج محمد حسن صلاح الدين أحد أصحاب الأراضي أن قوات الاحتلال نصبت خيمة عسكرية قرب مدخل حزما.ولفت صلاح الدين إلى أن جرافات الاحتلال واصلت عمليات تجريف الأراضي قرب مدخل حزما الرئيسي، وشق شارع يمتد كيلو متر بعرض 16 مترا من أراضي البلدة.وحذر صلاح الدين من أن هذا الشارع قد لا يتوقف عند هذا الحد حسب مخططات الاحتلال، وسيبتلع مئات الدونمات من الأراضي التي تحيط بالبلدة ويطوقها، ويعيق عمليات البناء ومنح التراخيص في المنطقة.ودعا صلاح الدين أهالي بلدة حزما إلى تكثيف التواجد في المنطقة منعا لمخططات الاحتلال.