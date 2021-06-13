رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلديات شمال غزة



وبين غنيم في هذا الجانب ان سلطة المياه تعمل على تنفيذ الخطط

اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة من توسعة ومد خطوط وبناء خزانات وكذلك استكمال نظام الصرف الصحي وتشغيل محطات المعالجة بكامل قدرتها الاستيعابية للاستفادة منها بكفاءة ، كما انها بصدد عمل تحديث الخطة الريادية للصرف الصحي للمنطقة.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم بمقره في مدينة غزة رؤساء بلديات محافظة شمال غزة للاطلاع على أوضاعهم الصعبة نتيجة العدوان الغاشم الأخير واحتياجاتهم والاشكاليات التي يواجهونها كمزودين لخدمات المياه والصرف الصحي، والحلول العاجلة وخاصة المتعلقة بتدفق المياه العادمة الاحواضالعشوائية والأودية.واطلع الحضور رئيس سلطة المياه على التحديات التي تواجهالأراضي الزراعية نتيجة لتدفق مياه الأودية والاضرار التي تسببها من خسائر بيئية وزراعية و مكرهة صحية تهدد المواطنين والحاجة إلى إيجاد حلول تساهم في تحسين الوضع في هذه المناطق.