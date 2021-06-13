حماس تعلق على تنصيب الحكومة الجديدة في إسرائيل
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "تكرار العملية الانتخابية الإسرائيلية وإفرازاتها داخل الكيان الصهيوني، دليل عمق الأزمة السياسية التي يعيشها هذا الكيان بالتوازي مع أزماته العسكرية والأمنية المتواصلة، كنتيجة لقوة وتأثير الفعل المقاوم الفلسطيني، وثبات وصمود شعبنا".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أيا كان شكل الحكومات الإسرائيلية لن يغير من طبيعة تعاملنا معه ككيان احتلالي استيطاني يجب مقاومته وانتزاع حقوقنا منه وبكل السبل وأشكال المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".
وشددت على "أننا نحن مستمرون في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحمر، وأن سلوك هذه الحكومة على الأرض سوف يحدد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال".
وتنتهي اليوم الأحد حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي دامت 12 عاماً متتالياً في سدة الحكم، 15 عاماً تراكمياً، وبدء حقبة رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينت.
وتؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسته عصر اليوم "تصريح الولاء"، وسيخلفه في المنصب رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد، بعد عامين في آب/ أغسطس 2023، وستضم الحكومة 28 وزيرا وستة نواب وزراء.
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، يكون حزب عربي هو (القائمة العربية الموحدة) شريكا في الائتلاف الحكومي
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