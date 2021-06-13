حماس تعلق على تنصيب الحكومة الجديدة في إسرائيل

وشددت على "أننا نحن مستمرون في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحمر، وأن سلوك هذه الحكومة على الأرض سوف يحدد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال".



وتنتهي اليوم الأحد حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي دامت 12 عاماً متتالياً في سدة الحكم، 15 عاماً تراكمياً، وبدء حقبة رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينت.





وتؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسته عصر اليوم "تصريح الولاء"، وسيخلفه في المنصب رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد، بعد عامين في آب/ أغسطس 2023، وستضم الحكومة 28 وزيرا وستة نواب وزراء.





ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، يكون حزب عربي هو (القائمة العربية الموحدة) شريكا في الائتلاف الحكومي