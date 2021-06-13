شاهد: نتائج استطلاع رأي حول أداء الفصائل والمؤسسات خلال العدوان على غزة















رام الله - دنيا الوطنكشف مركز أطلس للدراسات والبحوث خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأحد، استطلاعاً للرأي العام، وذلك في ضوء معركة "سيف القدس" ونتائجها، وتقييم أداء فصائل المقاومة ومؤسسات المجتمع المدني في غزة.وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن هناك حالة رضى شبه تامة بنسبة (96.7%) من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، عن موقف المقاومة في نصرة أهل القدس، وحي الشيخ جراح.كما وتشير نتائج الغالبية العظمى من الجمهور أن ما نسبته (90.1%) ترى أن المقاومة نجحت في تثبيت معادلة القدس وغزة، فيما تؤيد غالبية كبيرة من الجمهور (78.5%) استمرار المقاومة في تثبيت المعادلة حتى لو كلف ذلك عدواناً جديداً.