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شؤون فلسطينية

حماس: ليكن يوم الثلاثاء المقبل يوم نفير ورباط نحو الأقصى ويوم غضب

حماس: ليكن يوم الثلاثاء المقبل يوم نفير ورباط نحو الأقصى ويوم غضب
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة، تصريحاً دعا من خلاله، إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة، لـ "تفويت الفرصة على القطعان الضالّة من المستوطنين بتحقيق مبتغاهم".

وقال في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل".

وتابع: "أهلنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يا من ألهمتم شعوب الأرض كيف يكون العناد والثبات والتصدي للمحتل لمنعه من فرض إرادته وتغيير معالم القدس هويةً وشكلاً".

وأضاف حماده: "ها هو الاحتلال البغيض يطلق العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقّة وحواري القدس العتيقة، ورفع أعلام كيانهم الزائل، في خطوة لا تنبع من أي ثقة وقوة، وما دافعه فيها إلا فشله وانكفاؤه".

وتابع: "فيا أهلنا ويا رجال وشباب القدس الثائر، تدعوكم حركة المقاومة الإسلامية حماس في القدس إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة، لتفويت الفرصة على القطعان الضالّة من المستوطنين بتحقيق مبتغاهم".

وختم: "ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل فأروا الله وشعبكم منكم ما أبدعتم فيه، وكونوا خير سيف للقدس والأقصى".

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