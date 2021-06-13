الزراعة بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

خاص دنيا الوطن- أمل الكحلوتشهدت أسواق قطاع غزة، ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار الدواجن، بعد انخفاضها لعدة أشهر، إذ ارتفعت من 9 شيكل إلى 12.5 شيكل للكيلو الواحد.وقال الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، لـ "دنيا الوطن": إن العدوان الإسرائيلي الذي دام 11 يوماً، أدى إلى نفوق عشرات آلاف الدواجن، ما ساهم في ارتفاع أسعارها.وأضاف البسيوني، أن إغلاق معبر كرم أبو سالم، أمام الأعلاف ومستلزمات الدواجن، أدى إلى نفوق آلاف الطيور وأثر على وفرة المنتج بالأسواق، موضحاً أن القطاع لم يكن يواجه مشكلة في الكميات التي يستهلكها من الدواجن والبيض المخصب قبل العدوان.وحذر الناطق باسم الوزارة، من مشكلة كبيرة قد تواجه القطاع الزراعي، نتيجة استمرار إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين، ومنع إدخال المستلزمات الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الدواجن.واكد البسيوني، أن وزارته ستتخذ إجراءات خلال الفترة المقبلة للحد من هذا الارتفاع وإعادة نقطة الاتزان بالأسعار، بحيث تكون مناسبة للمواطن الفلسطيني ولا تتسبب بخسائر لدى المزارع.