القوى الوطنية والإسلامية تطالب الأذرع العسكرية للمقاومة لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد "إذا لزم"

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، شعبنا الفلسطيني في أراضي عام 1948م، وفي الضفة الغربية، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى المبارك يوم الثلاثاء القادم 15-6-2021 لحماية المسجد الأقصى.كما ودعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "الشباب الثائر إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وافشال مسيرة الأعلام، لنؤكد من جديد أن القدس لنا، وليس للصهاينة الغزاة".ودعت اللجنة لاعتبار يوم الثلاثاء القادم 15-6 يوماً للغضب الفلسطيني العارم في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة والداخل لتنتفض فلسطين كلها وشعبها في الداخل والشتات وتحت العلم الفلسطيني نصرة للقدس، وحماية لها ولأحيائها، وللمسجد الأقصى المبارك.وطالبت الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين، وقوى المقاومة في لبنان وحيثما وجدت في منطقتنا العربية كلها، إلى إعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم، فالقدس درة تاج العروبة، وأرض الإسراء والمعراج وهي أمانة في عنق كل عربي ومسلم.ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، شعبنا الفلسطيني في أراضي عام 1948م أحرار العالم في كل مكان إلى التحرك نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف عدوان الاحتلال على شعبنا ومقدساته ولـ "يعلم العالم كله أن استمرار الانتهاكات والتعديات الصهيونية في القدس تبقي صواعق التفجير والمواجهة قائمة ومستمرة".وشددت على ضرورة "تنظيم المسيرات في المحافظات الفلسطينية كافة تحت راية العلم الفلسطيني وفي كل الساحات ومخيمات الشتات تزامنا مع انطلاق مسيرة الاعلام للمتطرفين الصهاينة".