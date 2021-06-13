مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "هيومن أبيل انترناشونال" استراليا (مكتب فلسطين)

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة هيومن أبيل انترناشونال استراليا (مكتب فلسطين) يمثلها مفوضها ابراهيم ابو الهيجا، لتنفيذ حملة" قربان" لإحياء سنة الأضاحي والعقائق والنذور للعام 2021 لصالح دولة فلسطين.ثمن د. مجدلاني الدور الكبير التي تقوم به مؤسسة هيومن أبيل انترناشونال بمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة في فلسطين، وأشاد بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع المؤسسة الاسترالية في عدة مشاريع لصالح الفئات المهمشة في فلسطين.