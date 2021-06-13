الاحتلال ينقل الأسير رأفت أبو ربيع من سجن (عوفر)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت الأسير رأفت خليل أبو ربيع من سجن (عوفر) الى عيادة سجن الرملة.ولفتت الهيئة، أن الأسير أبو ربيع يعاني من مشاكل صحية في القلب والصدر.يذكر أن محكمة (عوفر) العسكرية جددت الثلاثاء الماضي 7/6/2021 الاعتقال الإداري بحق الأسير ابو ربيع، (46 عاماً) من المزرعة الغربية قضاء مدينة رام الله لمدة 6 شهوروكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر "أبو ربيع" بتاريخ 26/8/2020 بعد مداهمة منزله في بلدة المزرعة الغربية، ونقلته الى التحقيق في عوفر ، وبعد شهر أصدرت بحقه حكم فعلي بالسجن لمدة 4 شهور اضافة الى غرامة مالية.