حكومة بينت تحدد موقفها من زيارة المستوطنين للأقصى ومسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن موقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي سيتم تنصيبها اليوم، للتعامل مع المستوطنين، إذ أعلن وزير الأمن الداخلي بالحكومة عن السماح للمستوطنين بزيارة أي مكان في القدس.وذكرت قناة (كان)، نقلا عن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عضو الكنيست عومر بارليف، قوله: "موقفنا من حيث المبدأ، أنه يمكن لجميع المستوطنين التجول وزيارة أي مكان في إسرائيل".وأضاف أن هذا الأمر ينطبق بالتأكيد على القدس وكذلك منطقة الأقصى وفق الضوابط والاتفاقيات مع الأوقاف الأردنية.وحول مسيرة الأعلام، أكد وزير الأمن الداخلي، أن التعامل مع المسيرة سيكون من اختصاص الشرطة، التي ستحدد كيفية القيام بذلك، مشيرا إلى أنه يثق في مفوض الشرطة الإسرائيلية.