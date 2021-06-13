شؤون فلسطينية

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لجميع المخططات والجرائم الإسرائيلية بما فيها مشاريع مصادرة الأراضي وهدم المؤسسات والمنازل وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم الأراضي الفلسطينية. 

وأشار في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري وتحاول النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة، ودعا في هذا السياق المؤسسات الدولية والدول الداعمة لقرارات الشرعية الأممية إلى حث الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ووقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري وكذلك محاولات تهجير سكان القدس المحتلة سواء في حي الشيخ جراح أو سلوان وغيرها من الأحياء. 

وقال: "إن إصرار نتنياهو على استمرار ما يسمى بـ "مسيرة الاعلام" وتأجيلها من يوم الخميس إلى يوم الثلاثاء المقبل محاولة لامتحان الحكومة الجديدة أمام الجمهور الإسرائيلي ودفع نحو تفجير الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة حيث ستعبر المسيرة البلدة القديمة وتتجه إلى المسجد الأقصى".

ودعا رأفت في هذا الصدد أبناء شعبنا إلى الزحف إلى القدس سواء من الضفة الغربية أو من داخل أراضي الـ 48 لمواجهة هذه المسيرة الاستفزازية بكل أشكال المقاومة الشعبية، ولفت إلى أن الهبة التي اجتاحت فلسطين التاريخية وقوفاً إلى جانب أهلنا في القدس الشرقية المحتلة خلقت تضامنا عالمي مع قضيتنا ودفعت غالبية دول العالم إلى استنكار الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية. 

وطالب رأفت المؤسسات الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية إلى مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال، ودعا المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه إلى المحاكم الموجودة في البلدان الأجنبية من أجل رفع دعاوي على سلطات الاحتلال الاسرائيلي، واستصدار أحكام ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا. 

 وفي نهاية تصريحه طالب رأفت المؤسسات الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما دعا الدول الكبرى في العالم الى عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من اجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية وإنهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 في مقدمتها القدس الشرقية وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وتأمين حق اللاجئين الفلسطيني عملاً بالقرار194.

أخبار ذات صلة

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

حكومة بينت تحدد موقفها من زيارة المستوطنين للأقصى ومسيرة الأعلام

حكومة بينت تحدد موقفها من زيارة المستوطنين للأقصى ومسيرة الأعلام

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

&#34;التعليم العالي&#34; تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

"التعليم العالي" تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يعلق على فشل وتأجيل حوارات القاهرة

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يعلق على فشل وتأجيل حوارات القاهرة

جايكا تقدم دعمًا بالادوية والمعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة

جايكا تقدم دعمًا بالادوية والمعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

&#34;الخارجية&#34; تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

"الخارجية" تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

&#34;التعليم العالي&#34; تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

"التعليم العالي" تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

&#34;الخارجية&#34; تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

"الخارجية" تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;الأندية المنتسبة لـ (يونسكو)&#34; توقعان اتفاقية لدعم مشروع أيام التعلم البيئي

"اللجنة الوطنية" و"الأندية المنتسبة لـ (يونسكو)" توقعان اتفاقية لدعم مشروع أيام التعلم البيئي

قيادي بـ (حماس) يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي

قيادي بـ (حماس) يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي

منوعات

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها لمجهول.. والجمهور يتساءل

شاهد: زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها لمجهول.. والجمهور يتساءل

شاهد ماذا علَّق محمد الشرنوبي على حكم القضاء المنصف بحقه

شاهد ماذا علَّق محمد الشرنوبي على حكم القضاء المنصف بحقه

شاهد: حلا الترك تثير الجدل بظهورها الأول بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تثير الجدل بظهورها الأول بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار برقصها العفوي على طريقة حياة في &#34;2020&#34;

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار برقصها العفوي على طريقة حياة في "2020"

شاهد: مخرج مغربي يخرج عن صمته ويرد على فنانة تدعي تعرضها للتحرش

شاهد: مخرج مغربي يخرج عن صمته ويرد على فنانة تدعي تعرضها للتحرش

شاهد: مي العيدان تعاني من مرض دلال عبدالعزيز وتكشف عن طريقة شفائها منه

شاهد: مي العيدان تعاني من مرض دلال عبدالعزيز وتكشف عن طريقة شفائها منه

عربي

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر