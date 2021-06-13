شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم "قسم 12" في سجون (عوفر) وتشرع بنقل الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع ما تُمسى بوحدات (درور واليمّاز) صباح هذا اليوم، غرف الأسرى في قسم (12) في سجن (عوفر)، وشرعت بنقل الأسرى من القسم وبعمليات تفتيش واسعة.

وأوضح نادي الأسير، أن إدارة السّجن نقلت الأسرى من قسم (12) وعددهم (72) أسيرًا، إلى قسم (18)، لافتًا إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود كافة أقسام الأسرى، وأن جميع الأقسام في السجن مغلقة، وعمليات التفتيش مستمرة في القسم المذكور.

وأكّد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيدها بحقّ الأسرى، لاسيما عبر عمليات التفتيش والاقتحامات الممنهجة التي تنفذها بهدف استمرار السيطرة على الأسرى، وإبقائهم في حالة عدم "استقرار"، والتّنكيل بهم.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام على نشر مقاطع فيديو للاقتحام الأعنف الذي تعرض له الأسرى في سجن "النقب" في شهر آذار/ مارس عام 2019، وخلال أُصيب العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى، ووجه مطالبته المتكررة لكل جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة التدخل جديا لوقف الجرائم المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، لاسيما في ظل التصعيد الراهن واستمرار حملات الاعتقال. 

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