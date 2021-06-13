شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

"التعليم العالي" تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء وممثلي مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك لبحث موضوعات عدة، بما فيها التركيز على جودة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، لتنظيم ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج.

وناقشت الوزارة مع المكاتب التعليمات التي يجب الالتزام بها، بما فيها التسعيرة الرسمية، والتعاملات بين المكاتب وأولياء الأمور حسب الأصول.

وأكدت "التعليم العالي" أهمية أن توفّر المكاتب نشرةً حديثة حول الخدمات التي تُقدّمها للطلبة والتخصصات والدُول والجامعات التي تتعامل معها ومواقعها الإلكترونية، إضافةً لنشرة حول أنظمة التعليم، وشروط القبول، والتسجيل، والرسوم الدراسيّة، وتكاليف المعيشة في البلد الذي يرغب الطالب/ة بالدراسة فيه.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليماتها المتعلقة بمعدلات القبول، لافتةً إلى أنه لا يجوز لأي مكتب قبول أي طلب للحصول على مقعد للدراسة؛ يخالف المعدلات المعتمدة لديها.

وأشارت إلى ضرورة اطلاع الطلبة وأولياء الأمور على قائمة الجامعات الخارجية المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط https://bit.ly/2SoMdIK.

وجدّدت "التعليم العالي" تحذيرها للطلبة وأولياء الأمور من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة، منوهةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على المكاتب المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني https://bit.ly/35c0bjU.


أخبار ذات صلة

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

حكومة بينت تحدد موقفها من زيارة المستوطنين للأقصى ومسيرة الأعلام

حكومة بينت تحدد موقفها من زيارة المستوطنين للأقصى ومسيرة الأعلام

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يعلق على فشل وتأجيل حوارات القاهرة

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يعلق على فشل وتأجيل حوارات القاهرة

جايكا تقدم دعمًا بالادوية والمعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة

جايكا تقدم دعمًا بالادوية والمعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

&#34;الخارجية&#34; تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

"الخارجية" تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

مستوطن يدهس ماشية في الأغوار الشمالية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينتزع قراراً بالموافقة على سفر جريح للعلاج

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

رأفت: شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة في إسرائيل تدعم الاستيطان الاستعماري

&#34;التعليم العالي&#34; تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

"التعليم العالي" تجدّد التحذير من التعامل مع المكاتب المشبوهة

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون

&#34;الخارجية&#34; تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

"الخارجية" تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;الأندية المنتسبة لـ (يونسكو)&#34; توقعان اتفاقية لدعم مشروع أيام التعلم البيئي

"اللجنة الوطنية" و"الأندية المنتسبة لـ (يونسكو)" توقعان اتفاقية لدعم مشروع أيام التعلم البيئي

قيادي بـ (حماس) يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي

قيادي بـ (حماس) يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي

منوعات

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها لمجهول.. والجمهور يتساءل

شاهد: زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها لمجهول.. والجمهور يتساءل

شاهد ماذا علَّق محمد الشرنوبي على حكم القضاء المنصف بحقه

شاهد ماذا علَّق محمد الشرنوبي على حكم القضاء المنصف بحقه

شاهد: حلا الترك تثير الجدل بظهورها الأول بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تثير الجدل بظهورها الأول بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار برقصها العفوي على طريقة حياة في &#34;2020&#34;

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار برقصها العفوي على طريقة حياة في "2020"

شاهد: مخرج مغربي يخرج عن صمته ويرد على فنانة تدعي تعرضها للتحرش

شاهد: مخرج مغربي يخرج عن صمته ويرد على فنانة تدعي تعرضها للتحرش

شاهد: مي العيدان تعاني من مرض دلال عبدالعزيز وتكشف عن طريقة شفائها منه

شاهد: مي العيدان تعاني من مرض دلال عبدالعزيز وتكشف عن طريقة شفائها منه

عربي

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر