جايكا تقدم دعمًا بالادوية والمعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقامت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا بتسليم الدفعة الاولى من الدعم الطاريء لتزويد مستشفيات قطاع غزة بأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وأدوية السرطان في اطار مشروع التعاون الفني للاستجابة الطارئة لاحتيجات القطاع الصحي في فلسطين.وقالت الوكالة: إنه يأتي هذا الدعم للقطاع الصحي في غزة بقيمة مليون دولار على مرحلتين ، حيث تم خلال المرحلة الاولى تزويد مخازن الادوية التابعة لوزارة الصحة في غزة بأدوية أمراض مزمنة وأدوية سرطان بقيمة 250 الف دولاروسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة القادمة وسوف تشمل تزويد المستشفيات بمعدات طبية و أدوية للعناية المركزة بقيمة 750 الف دولار.وحضر مراسم تسليم الدفعة الاولى من الادوية الدكتور فتحي ابو وردة مستشار وزيرة الصحة حيث تقدم بالشكر العميق لمكتب جايكا ممثلا بتوشيا آبيه الممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين ونائبته ساكاموتو، وساهر يونس مدير مكتب جايكا في غزة وللحكومة اليابانية والشعب الياباني على هذا الدعم المستمر والذي يأتي في ظل الحاجة الماسة للادوية والمستلزمات الطبية بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه مستشفيات قطاع غزة.