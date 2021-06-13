بلدية غزة تبحث مع جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من جمعية أساتذة الجامعات سبل تعزيز التعاون وتنفيذ أنشطة مختلفة.جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية، منسق الإدارة العامة للتنظيم م. وائل شحادة، فيما ضم وفد الجمعية، رئيس مجلس الإدارة د. سائد عايش، وأمين سر الصندوق د. كمال حمدان، وعضو الجمعية أسامة العالول.وأطلع رئيس البلدية الوفد على جهود البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وحملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية للتسهيل على المواطنين في تسديد المستحقات التي عليهم للبلدية، ومساندة للمواطنين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.بدوره شكر الوفد، رئيس البلدية على الجهود التي تبذلها البلدية لتقديم الخدمات للمواطنين، والتسهيلات المالية التي تقدمها للمواطنين، والتعاون بين البلدية والجمعية بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين في المدينة.وبحث الطرفان سبل تنفيذ أنشطة مشتركة تهم المجتمع في المدينة، وتنفيذ أنشطة تعزز من مشاركة المجتمع المحلي في العمل البلدي.