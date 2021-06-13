شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية" و"الأندية المنتسبة لـ (يونسكو)" توقعان اتفاقية لدعم مشروع أيام التعلم البيئي

"اللجنة الوطنية" و"الأندية المنتسبة لـ (يونسكو)" توقعان اتفاقية لدعم مشروع أيام التعلم البيئي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة بأمينها العام د. دوّاس دوّاس والأندية المنتسبة لـ (يونسكو) نادي الطفل الفلسطيني ممثل بالسيد إسحق عطايا، والجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل ممثلة بالسيد سميح أبو زاكية، ومركز يافا الثقافي ممثل تيسير نصر الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع "أيام التعلّم البيئي"، يوم الأحد بمقر اللجنة الوطنية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين. وتتضمن الاتفاقية بتدريب عدد من القيادات الشبابية من المؤسسات الشريكة ليصبحوا مدربين في مجال البيئة.

وقال د. دوّاس أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكین فئة الشباب من إنتاج ألعاب تعلیمیة من مواد أولیة بسیطة من المواد والنفایات البیئیة واستخدامھا في عملیة التعلم والتعلیم للأطفال، لضمان جودة التعلیم وتحسین جودته بطرق تتناسب مع توجھاتھم، وتحقق تطلعاتھم. حيث یتقاطع المشروع مع أولویات الیونسكو من حیث أنشطتھا في إعادة تدویر المواد الخام والورق والكرتون وغيرها.

وأضاف بأنه يتطلع لتفعيل ملف الأندية وتوجيه المشاريع ذات العلاقة بعمل الأندية لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع الفلسطيني مشيراً لوجود طاقم متخصص في اللجنة لمتابعة حيثيات العمل بهدف بلورة برامج اللجنة وفق الأولويات الوطنية والتوجهات الدولية.

وثمّن ممثلو الأندية المنتسبة لـ (يونسكو) جهود اللجنة الوطنية ومنظمة "اليونسكو" على دعمهم للمشروع،  من أجل توعية الأطفال والشباب بالقضايا البيئية حتى يتمكنوا من المشاركة بفعالية في حماية البيئة والتراث الطبيعي والحفاظ عليهما، وتعزيز دور الشباب في حشد المجتمع المحلي ومؤسساته لحماية البيئة، وذلك من خلال تدريب مجموعة من القيادات الشبابية ليصبحوا مدربين في مجال البيئة، ليقوم هؤلاء المدربين بتدريب الأطفال والشباب، وتستهدف مجموعة من الأطفال والشباب المنتسبين لأندية اليونسكو والعديد من الأطفال والشباب المتواجدين في القرى والأماكن القريبة من الأندية.



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