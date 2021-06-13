"التعليم" بغزة: نأمل بأن تسمح الحالة الوبائية باستئناف الدراسة بالتاريخ المحدد

رام الله - دنيا الوطنقال محمود مطر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بغزة، إنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد في منتصف آب/أغسطس القادم، معرباً عن أمله، بأن تسمح الحالة الوبائية باستئناف الدراسة في هذا التاريخ وأي معطيات جديدة تتعلق بالوضع الصحي سيتم مراجعته.وتابع في تصريح لإذاعة (الأقصى): أنه "لا تعديل على موعد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي المقررة في 24 حزيران/يونيو وتمتد حتى تاريخ 12 تموز/يوليو".وقال مطر: "سيعقب انتهاء امتحانات "التوجيهي" مخيمات تعليمية وترفيهية للطلبة، سيتفيد منها 50 ألف طالب من الصفوف (الأول حتى التاسع الأساسي)".ودعا مطر أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم الطلبة للتسجيل بالمخيمات لما لها من فائدة كبيرة، خاصة بعد فترة الانقطاع الطويلة للدراسة خلال العام الدراسي الماضي والتي ستمكنهم من تعويض جزء من الفاقد التعليمي لأبنائهم.وشدد على أن هناك فِرقاً من الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنجاز مواد تدمج ما بين المهارات التي سيدرسها الطلبة في الصفوف الجديدة والمهارات التي فاتتهم كنتيجة لظروف جائحة (كورونا) والتصعيد الأخير على غزة.وتابع: سيكون هناك مواد تعليمية سيتم نشرها مع بداية العام الدراسي القادم وإقرار سياسة تعليمية تتعلق بآليات العمل وفق سيناريوهات مختلفة، إما السيناريو الكامل الذي يتناول الدراسة الوجاهية كما هي، أو السيناريو الجزئي في حال الانقطاع عن الدراسة كما كان في العام الماضي .