آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين الموافق 14 يونيو 2021.
وأشارت إلى أن السفر ليوم الغد سيكون للحافلة الثامنة من الكشف السابق رقم (21/2021)، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.
كما وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم، منوهة إلى أن التسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر من خلال الرابط:
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