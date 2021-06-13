قوات القمع تقتحم سجن (عوفر) وتعتدي على الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن قوات وحدة اليمام الإسرائيلية مدججة بالأسلحة والهروات والكلاب البوليسية اقتحمت قبل قليل قسم (12) في سجن (عوفر) حيث قامت بنقل جميع الأسرى من قسم (12) إلى "قسم 18".وتابعت الهيئة بأن قوات اليمام اعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى، بحجة التفتيش والمساس بالأمن.وتحمل الهيئة إدارة السجن المسؤولية الكاملة مما يحدث في معتقل (عوفر)، ودعت كافة المنظمات والدولية بالتدخل العاجل، للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.