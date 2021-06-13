كتلة نضال المحامين تجري استعداداتها لخوض انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنعقدت كتلة نضال المحامين إحدى الأطر النقابية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني سلسلة اجتماعات لمنتسبيها وأصدقائها في القدس والضفة وغزة للتحضير لخوض انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين المنوي اجراؤها في التاسع من شهر تموز/ يوليو القادم.وتوجت الكتلة اجتماعاتها باجتماع مشترك عبر تقنية الزوم لقيادة الكتلة لإقرار مرشحيها لخوض الانتخابات في قائمة مستقلة بطريقة ديمقراطية تراعي تمثيل قطاع المحامين من كلا الجنسين في كل محافظات الوطن، وتحدد الكفاءة المهنية والنقابية كمعيار للمشاركة في قائمة الكتلة لخوض انتخابات النقابة.ودعت قيادة الكتلة في بيان لها عقب اجتماعها كافة المحامين للمشاركة في العرس الديمقراطي للنقابة، وللمساهمة الإيجابية في استنهاض دور النقابة، وتصويب أوضاعها لتكون قادرة على القيام بدورها المنوط بها في صون حقوق المحامين، وتحقيق مطالبهم النقابية.وقالت الكتلة: لقد آن الأوان لتحييد النقابة عن كل المناكفات الحزبية، وإنهاء حالة التجاذبات في إدارة النقابة، ومغادرة مربع التمييز والتفرقة بين المحامين على خلفية انتماءاتهم السياسية.وأكدت الكتلة أنها تخوض هذه الدورة من الانتخابات ومن حولها أعضائها ومنتسبيها وأصدقائها حاملين معهم برنامج عمل كفيل بمعالجة كل أوضاع النقابة، وبما يحقق الأمن الوظيفي لقطاع المحامين.وقالت الكتلة: إنها مفتوحة على كل الخيارات التي تحقق وحدة العمل النقابي داخل النقابة، وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المطلبية لقطاع المحامين، وبما يعزز دور ومكانة النقابة باعتبارها احدى المنظمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده.