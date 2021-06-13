القدس: مواجهات في سلوان واعتقال ثلاثة شبان من الطور

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوة خاصة من المستعربين مساء السبت ثلاثة شبان من حي الطور في مدينة القدس فيما شهد حي سلوان مواجهات مع قوات الاحتلال.وفي التفاصيل اعتقلت وحدة إسرائيلية خاصة (مستعربون)، مساء اليوم السبت، 3 شبان من سكان بلدة الطور، قرب مستشفى المقاصد في القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية إن مستعربين هاجموا الشبان رامي صلاح الدين (21 عاما)، ولؤي الكسواني (22 عاما)، وعبد الله الهدرة (25 عاما)، وهددوهم باستخدام السلاح، قبل اعتقالهم.وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور عقب اعتقال الشبان، وألقت قنابل صوتية تجاه المواطنين بالبلدة.بالتزامن مع ذلك اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في حي عين اللوزة بسلوان جنوبي المسجد الأقصى.