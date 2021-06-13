"الشعبية": جريمة الاحتلال بحق المحررة كعابنة تستدعي تصعيد الانتفاضة والمقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن جريمة إعدام الاحتلال الأسيرة المحررة ابتسام خالد كعابنة بدمٍ بارد على حاجز قلنديا حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم هذا العدو الفاشي التي ما انقطع عن ممارستها منذ الغزوة الصهيونية عام 48.واعتبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المقاومة هي خيار شعبنا للرد على هذه الجريمة البشعة، وهي درع شعبنا وسيفه القاطع اتجاه عصابات المستوطنين وجيش الإجرام، ما يستوجب تصعيد الانتفاضة وأن تَتَحّول كل مناطق التماس والحواجز إلى كتلة لهب تحترق تحت أقدام الصهاينة.وشددت الجبهة أن هذه الجريمة البشعة بحق الماجدة كعابنة تستدعي من قيادة السلطة تحويل وظيفة الأجهزة الأمنية للدفاع عن شعبنا ومواجهة جنود الاحتلال والمستوطنين الذين يستمرئون القتل ضد أبناء شعبنا.