وفد وزاري برئاسة "أبو عمرو" يبحث في القاهرة إعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنتوجه، اليوم الاحد، وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.ويضم الوفد: وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.ومن المقرر، أن يلتقي الوفد الوزاري بعدد من المسؤولين المصريين، خاصة اولئك المختصين بقضايا الإعمار.