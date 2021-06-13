(واللا): الأموال القطرية والوقود ستذهب إلى مصر

رام الله - دنيا الوطنتحدث موقع (واللا)، اليوم الأحد عن بعض الملفات العالقة في الوقت الحالي، وأهمها الوساطة المصرية في ملف تبادل الأسرى، ومنع إدخال المنحة القطرية.وقال الموقع: إن مصر تحاول دفع المفاوضات بين إسرائيل وفلسسطين بما يتناسب مع حجمها وتأثيرها مستغله بذلك "الوضع السياسي" الحالي في إسرائيل، مضيفاً "هذه ليست مصر التي عرفناها في عهد ترامب - هناك شيء كبير يحدث هنا".وكشف أيضاً عن وجود تلاعب كبير، بما ينشر عبر وسائل الإعلام الأجنبية حول "التهدئة بغزة" و"صفقة تبادل الأسرى"، متابعًا: "لا توجد سياسة متكاملة فيما يتعلق بقطاع غزة".وأشار، كما قالت مصادر فلسطينية أن الأموال القطرية ستذهب إلى مصر ومن هناك سيتم إرسال الوقود "بشكل أساسي إلى محطة الكهرباء"، وتساءل الصحفي الإسرائيلي، إلى متى سيستمر الوضع؟