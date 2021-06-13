شؤون فلسطينية

غنيم: استطعنا تجاوز الكارثة والاحتلال باعتداءاته يريد أن يعيدنا لنقطة الصفر

غنيم: استطعنا تجاوز الكارثة والاحتلال باعتداءاته يريد أن يعيدنا لنقطة الصفر
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم أهمية تعزيز التعاون بين سلطة المياه والمؤسسات الحقوقية في سبيل دعم الحقوق المائية وإبراز الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال وخرقه لكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه باستهدافه المرافق المائية والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع غنيم مع مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، ومفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، بهدف إطلاع المؤسسات الحقوقية على هذا المجال الحيوي ولتعزيز الدعم القانوني للتعامل مع القضايا الوطنية الهامة ومنها قضايا المياه.

وبيّن غنيم أن ملف المياه ملف إنساني سياسي بالدرجة الأولى ما يتطلب تضافر جهود الأطراف المختلفة لفضح ممارسات الاحتلال الهادفة إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم المائية وتوثيق الانتهاكات والتضييقات المستمرة سواء من استهداف المنشات المائية والحاق الضرر بها أو وضع العراقيل امام تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي.

وتطرق إلى أهمية على دور المؤسسات الحقوقية في هذا الجانب من خلال رصد وتوثيق كافة الانتهاكات ووضعها أمام المحاكم الدولية المختصة ومتابعتها لردع الاحتلال وممارساته، لأن قطاع المياه هو القطاع الأعقد والأهم، لأن مستقبل الدولة قائم على الأمن المائي والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي.

من جانبه، أكد الصوراني أن الاحتلال خلال العدوان الأخير باستهدافه للبنية التحتية ارتكب انتهاكات صريحة ومنظمة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن استهدافه المنشآت المائية، ومحطات معالجة المياه العادمة يهدف إلى القضاء على الحياة بمقوماتها والتي تأتي المياه على رأسها.

ونوه إلى أهمية عكس هذه الانتهاكات، وتوثيقها لوضعها امام المحاكم الدولية المختصة .

بدوره، أشار يونس إلى أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والحقوقية بهدف تحقيق التكامل في العمل في الجانب الإنساني والحقوقي والخدماتي من خلال توفير المساعدات القانونية وتعزيز القدرة على إعداد الملفات المتعلقة بالانتهاكات ورصدها تمهيداً لعرضها أمام المحافل الإقليمية والدولية، وذلك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته.

واتفق المجتمعون على مواصلة اللقاءات الدورية وتبادل المعلومات ذات الصلة، وتكثيف الجهود بين الأطراف المختلفة في هذا الصدد، وكذلك تشكيل لجنة من كافة الأطراف العاملة في قطاع المياه والمؤسسات الحقوقية ووضعهم بصورة التطورات لإحداث زخم دولي وتفعيل القضية على الساحة الدولية.

أخبار ذات صلة

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على إغلاق جيش الاحتلال للمنظمات الصحية الفلسطينية

"العفو الدولية" تعلق على إغلاق جيش الاحتلال للمنظمات الصحية الفلسطينية

الاحتلال يخطط لتوسعة الاستيطان 5 أضعاف جنوب نابلس

الاحتلال يخطط لتوسعة الاستيطان 5 أضعاف جنوب نابلس

(واللا): الأموال القطرية والوقود ستذهب إلى مصر

(واللا): الأموال القطرية والوقود ستذهب إلى مصر

صحفي إسرائيلي: إلغاء إدخال وقود وكالة (أونروا) إلى غزة

صحفي إسرائيلي: إلغاء إدخال وقود وكالة (أونروا) إلى غزة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البريد الفلسطيني يعلن انضمامه للمعيار البريدي الخاص بالعنونة والترميز

البريد الفلسطيني يعلن انضمامه للمعيار البريدي الخاص بالعنونة والترميز

الصحة: نرفض الإساءة للدور المصري في دعم القطاع الصحي بغزة

الصحة: نرفض الإساءة للدور المصري في دعم القطاع الصحي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على إغلاق جيش الاحتلال للمنظمات الصحية الفلسطينية

"العفو الدولية" تعلق على إغلاق جيش الاحتلال للمنظمات الصحية الفلسطينية

غنيم: استطعنا تجاوز الكارثة والاحتلال باعتداءاته يريد أن يعيدنا لنقطة الصفر

غنيم: استطعنا تجاوز الكارثة والاحتلال باعتداءاته يريد أن يعيدنا لنقطة الصفر

طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على ثلاثة عمال جنوب غرب جنين

جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على ثلاثة عمال جنوب غرب جنين

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

منوعات

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها لمجهول.. والجمهور يتساءل

شاهد: زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها لمجهول.. والجمهور يتساءل

شاهد ماذا علَّق محمد الشرنوبي على حكم القضاء المنصف بحقه

شاهد ماذا علَّق محمد الشرنوبي على حكم القضاء المنصف بحقه

شاهد: حلا الترك تثير الجدل بظهورها الأول بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تثير الجدل بظهورها الأول بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار برقصها العفوي على طريقة حياة في &#34;2020&#34;

شاهد: نادين نجيم تلفت الأنظار برقصها العفوي على طريقة حياة في "2020"

شاهد: مخرج مغربي يخرج عن صمته ويرد على فنانة تدعي تعرضها للتحرش

شاهد: مخرج مغربي يخرج عن صمته ويرد على فنانة تدعي تعرضها للتحرش

شاهد: مي العيدان تعاني من مرض دلال عبدالعزيز وتكشف عن طريقة شفائها منه

شاهد: مي العيدان تعاني من مرض دلال عبدالعزيز وتكشف عن طريقة شفائها منه

عربي

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر