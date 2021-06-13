شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد المصري بعد دهم وتفتيش منزله في قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلام دنون بعد أن اقتحمت قرية رنتيس غرب رام الله، وداهمت منزله وفتشته وخرّبت في محتوياته.

وفي الخليل، استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر نوح قفيشة من مدينة الخليل بعد مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوة خاصة من المستعربين، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من حي الطور في مدينة القدس، بعد أن اعتدت عليهم.

وأفادت مصادر محلية إن مستعربين هاجموا الشبان رامي صلاح الدين (21 عاما)، ولؤي الكسواني (22 عاما)، وعبد الله الهدرة (25 عاما)، وهددوهم باستخدام السلاح، قبل اعتقالهم.

 وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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