إسرائيل: معسكر اليمين يوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو





وبعد أن قال النائب من (ليكود)، نير باركات، أنه كان يترتب عليه التنحي جانبا، رأى النائب عن (يهدوت هاتوراة)، يسرائيل اييخلير، انه لم يكن يجز لحزبه أن "يراهن على مستقبل عالم التوراة في أوهام نتنياهو".





وأضاف اييخلر في اجتماع لنشطاء حزبه: أنه كان يتعين علينا الإدراك قبل شهرين ان حقبة نتنياهو قد ولت".



وشدد القطب من (ليكود)، تساحي هانغبي على أن نتنياهو سيشغل منصب رئيس المعارضة مع كل الحماسة التي يتسم بها.





وتوقع هانغبي بألا تصمد الحكومة كثيرا، مشيراً إلى أن أعضاءها "لا يصدقون بعضهم البعض، وانما ينشغلون فقط في منع نتنياهو من العودة الى سدة الحكم".



وأعرب وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج عن ثقته بأن يعمل بينت على إيجاد حلول بالتوافق الواسع، وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد فريج ضرورة التعاون مع السلطة الفلسطينية وتعزيز العلاقة معها.



الى ذلك أفادت صحيفة (يسرائيل اليوم)، بحدوث شرخ داخل حزب (إسرائيل بيتنا) بعد رفض ايلي افيدار ما اقتُرح عليه من تولي منصب وزير في وزارة المالية، ومع ذلك فانه سيصوت لصالح إقامة الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنتستمر الانتقادات في إسرائيل، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخل معسكر اليمين.