قطاع غزة: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، أنها أجرت 643 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأعلنت الوزارة تعافي 356 حالة جديدة من مصابي الفيروس، بينما تم تسجيل حالتي وفاة الفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 111945 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3827 حالة، وإجمالي المتعافين 107078 حالة.كما وصل إجمالي الوفيات 1040 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 75 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.وما يتعلق التطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 46515 شخصاً.